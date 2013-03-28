中国“黑诊所”泛滥 医疗卫生改革受关注

路透北京3月27日（记者 李卉/白宾） - 在北京一处不知名小街边的一间陋室，屋内点着一个电灯泡，这就是张雪芳（音）能够找到的最好的看病场所。

今年29岁的张雪芳是一名来京务工人员，她没有资格享受这里国有医院提供的低价医疗服务，而自己的老家远在千里之外，得了病也不能回去享有那里的看病补贴。

数以百万计如张雪芳一样的外出务工人员是中国经济蓬勃发展的依靠，但是他们生病后却不得已就诊于街边环境脏乱且缺少政府监管的“黑诊所”。

这凸显了中国医疗体系的“二元化”问题，也是如何进行户口管理体制改革热议的中心话题。

中国新一届政府表示要坚决推进改革，改变这种分裂的户籍制度。中国国务院总理李克强在本月稍早的记者会上表示，要加快改革缩小城乡差距，包括让外出务工人员能够享有更加平等的医疗保险服务。

政府方面还没有宣布更多细节，因此黑诊所仍将是外出务工人员能够承担得起的去处。

世界银行驻北京代表处的高级卫生专家张硕表示，医疗保险和其他社保都与户口密切相关，提供更好的社会保险是促进户籍制度改革的催化剂。

张硕称，中国城镇化的速度和规模将是空前的，可迁移的社会保险是鼓励劳动力转移的关键，但是对于中国这样的大国需要一定的时间。

根据政府方面的数据，北京市政府自2010年以来每年关闭约1,000家黑诊所。但是，很多在关闭几天之后又在原地重新开张。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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