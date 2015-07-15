焦点：中国频现“超级医院” 越大越好吗？

路透中国郑州7月15日（记者 Alexandra Harney） - 临近午夜，郑州大学第一附属医院的高楼大厦灯火阑珊，但外面的人行道人上，熟睡的身影随处可见。这些人是患者的亲属，他们有的睡在垫子上，有的睡在折叠床上。

大楼里，走廊上和电梯大堂挤满了床位，亲属们与患者挤在一张床上，在楼梯间明晃晃的灯光下打着瞌睡。郑州大学第一附属医院号称全球最大的医院，拥有大约7,000张床位，但仍然显得不够大。

“我爸交钱了但是没有住上，”来自武汉的大学生马文晓说。其父来在该院进行化疗，等床位已经等了两天。

随着中产阶层日益增多，医疗保险覆盖情况改善以及人口老龄化，中国的医疗保健需求日趋旺盛。为了应对这种情况，有些公立医院大规模增加床位。

中国目前有16家床位超过3,000张的公立医院。根据Becker's Hospital Review，美国最大的医院NewYork-Presbyterian有2,478张床位。

但与其它中国希望增长的经济领域不同的是，这样的扩张让决策层感到担忧。

各大医院竞相扩建，是公众对农村医疗保健缺乏信心的证据。医院扩建令地方政府债务增加，但可能无法提供有成本效益的服务。

去年夏季，北京发布了限制公立医院扩建的指示，但医院方面似乎找到了对策。

专家称，医院建设热潮以及当局的应对举措，凸显了中国医疗体制面临的困境。清华大学教授刘庭芳称，如今在中国，“它为了保证它的生存它不能不扩张。”

**越大越好**

尽管政府采取措施鼓励患者前往小医院就医，但大多数中国民众仍觉得在大城市的重点大学附属医院看病更安全。

医院管理层也觉得把医院做得越大就越好。

随着中国取消了医院一度依赖的药品加成政策，许多医院将扩大规模视为增收的途径之一。

大型医院通常有来自地方政府的支持，后者批准并资助医院扩建，其中的部分原因是他们的促增长能力是由此来评估的。

中国大型医院的规模如今已经非常大，有些都有了自己的警局。温州医科大学附属第一医院扩建后，该院的一位医生一度穿着旱冰鞋，更快速地在病房之间穿梭。

**医患冲突**

虽然患者慕名蜂拥而至，大型医院却也备受争议。

北京处理医疗纠纷案件的律师李慧娟（音）称，患者慕名而来，希望能看上名医。

李慧娟称，快速扩建的医院不得不聘用经验相对较少的医疗人员，从而造成了患者期望与现实之间的差距。

她表示，“大医院可以提供技术最优的服务， 所以他们（患者）如果发现情况不是这样，就会失望，就会发生（医患）冲突或者加剧冲突。”

此外，医院快速扩建还会导致医务工作人员的压力加大，因为床位数量可能比医务人员的数量更快增长。

郑州大学第一附属医院的一位官员称，患者多反映的是需求现实，院方每天都要进行检查，以确保患者的安全。该院拒绝接受采访。根据该院网站，其计划在另一个院区增加3,000张床位。

**投资大回报低**

这些与大型医院相关的问题，在整个中国医疗体制激起涟漪。武汉华中科技大学副教授马敬东（音）称，来大医院就医的患者中，有大约60-80%的患者可在社区医疗中心就医。

大型医院可能拥有较高的成本基础，但却不适合为慢性病提供持续的治疗。“可能付出很高的成本，但实际上人民健康水平的增量上获得的回报是不高的，”马敬东说道。

温州医科大学附属第一医院院长陈肖鸣对路透称，该院床位数量在接下来几年可能减少，以符合政府的改革。温州医科大学附属第一医院目前有两个分院，床位3,770张。

但公众对大医院的信任可能很难动摇。在郑州大学第一附属医院，站在拥挤人潮中的一位蔡姓男子称，他早上五点就毫不犹豫地起床，来医院等了好几个小时，就是为了能让妻子看上一位妇产科医生，而整个就诊过程可能也就一分钟，甚至一分钟都不到。

“这很正常，”蔡姓男子说。“中国人对此都习以为常了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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