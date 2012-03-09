卫生部长称中国医疗支出稳步上升

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透纽约3月9日电（记者 Sharon Begley）---中国卫生部长陈竺称，中国医疗改革和医疗需求增加，将推动中国的医疗总支出上涨。
陈竺本周前往纽约途中接受路透采访称，未来几年，中国医疗总支出在国内生产总值（GDP）中的比例或从5%升至“6%-7%”。
医疗支出上升的原因包括：中国医保覆盖人群的扩大，以及肺癌、中风、心脏病和糖尿病等慢性病患者人数的上升。
世界银行去年7月警告称，中国若不迅速采取措施，改善人口健康，将面临经济放缓风险。
但陈竺称，中国注意到无节制医疗支出的风险，吸取了部分发达国家的经验，这些国家医疗支出在GDP占比超过10%（美国的比例约为17%）。因此，中国在推行医改的同时，采取重大举措控制医疗成本。
相关措施包括：国家基本药物目录从现有的307种扩展至逾800种，这些药价由政府调控，并保持较低价格，从而降低患者看病成本。
陈竺称，今年将发布新版的国家基本药物目录，包括防控癌症等重大疾病的药物。新目录将不仅包含初级医保机构用药，还包括大医院用药。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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