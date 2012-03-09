卫生部长称中国医疗支出稳步上升

路透纽约3月9日电（记者 Sharon Begley）---中国卫生部长陈竺称，中国医疗改革和医疗需求增加，将推动中国的医疗总支出上涨。

陈竺本周前往纽约途中接受路透采访称，未来几年，中国医疗总支出在国内生产总值（GDP）中的比例或从5%升至“6%-7%”。

医疗支出上升的原因包括：中国医保覆盖人群的扩大，以及肺癌、中风、心脏病和糖尿病等慢性病患者人数的上升。

世界银行去年7月警告称，中国若不迅速采取措施，改善人口健康，将面临经济放缓风险。

但陈竺称，中国注意到无节制医疗支出的风险，吸取了部分发达国家的经验，这些国家医疗支出在GDP占比超过10%（美国的比例约为17%）。因此，中国在推行医改的同时，采取重大举措控制医疗成本。

相关措施包括：国家基本药物目录从现有的307种扩展至逾800种，这些药价由政府调控，并保持较低价格，从而降低患者看病成本。

陈竺称，今年将发布新版的国家基本药物目录，包括防控癌症等重大疾病的药物。新目录将不仅包含初级医保机构用药，还包括大医院用药。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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