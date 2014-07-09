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时事要闻 | 2014年 7月 9日 星期三 14:33 BJT

中国医疗机构不能拒绝需紧急救治但无力缴费的患者--卫计委

路透北京7月8日 - 中国国家卫生计生委周二表示，医疗机构不能拒绝需急救患者。

提供负担得起的医疗服务是中国现任政府的主要任务之一。但中国的医院往往资金不足而病患过多，能够接受到治疗依然是贫困者面临的一个普遍问题。

国家卫生计生委在声明中表示，对于需要紧急救治，但无法查明身份或身份明确无力缴费的患者，要按照规范及时救治，不得以任何理由拒绝、推诿或拖延救治。

卫计委通知称，对于违反规定的医疗机构，卫生计生行政部门要依法依规追究医疗机构及其主要负责人的责任。

卫计委还要求各地设立疾病应急救助基金。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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