世卫称慢性病每年导致中国逾300万人过早死亡

路透北京1月19日 - 世界卫生组织周一称，中国每年有超过300万人因慢性非传染性疾病过早死亡。该组织呼吁中国加大努力“阻止慢性病海啸”。

世卫组织在声明中称，2012年中国因肺癌、中风、心脏病和糖尿病等慢性非传染性疾病死亡的人数高达860万人。

世卫称，中国的很多关键性风险指标都高得令人担忧。该组织称，中国逾半数男性是吸烟者，超过五分之四的青少年没有进行足够的体育活动，约五分之一的成年人有高血压。

世界卫生组织驻华代表施贺德（Bernhard Schwartl?nder）在声明中称，“这份新报告是一个巨大的警钟。”

“现在亟需采取强力行动，以防中国数百万男性和女性在他们最具生产力的年龄因病去世，只要改变常见的不健康生活习惯，比如吸烟、酗酒、饮食不健康以及运动不足等，这些疾病都是可以阻止的。”

世界银行在2011年时曾表示，如果2010-2040年中国每年将心血管疾病减少百分之一，将可能为该国创造超过10.7万亿美元的经济效益，这相当于中国2010年实际GDP的68%。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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