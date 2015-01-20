世卫称慢性病每年导致中国逾300万人过早死亡

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京1月19日 - 世界卫生组织周一称，中国每年有超过300万人因慢性非传染性疾病过早死亡。该组织呼吁中国加大努力“阻止慢性病海啸”。
世卫组织在声明中称，2012年中国因肺癌、中风、心脏病和糖尿病等慢性非传染性疾病死亡的人数高达860万人。
世卫称，中国的很多关键性风险指标都高得令人担忧。该组织称，中国逾半数男性是吸烟者，超过五分之四的青少年没有进行足够的体育活动，约五分之一的成年人有高血压。
世界卫生组织驻华代表施贺德（Bernhard Schwartl?nder）在声明中称，“这份新报告是一个巨大的警钟。”
“现在亟需采取强力行动，以防中国数百万男性和女性在他们最具生产力的年龄因病去世，只要改变常见的不健康生活习惯，比如吸烟、酗酒、饮食不健康以及运动不足等，这些疾病都是可以阻止的。”
世界银行在2011年时曾表示，如果2010-2040年中国每年将心血管疾病减少百分之一，将可能为该国创造超过10.7万亿美元的经济效益，这相当于中国2010年实际GDP的68%。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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