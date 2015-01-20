世卫称慢性病每年导致中国逾300万人过早死亡

世界卫生组织周一称，中国每年有超过300万人因慢性非传染性疾病过早死亡。该组织呼吁中国加大努力“阻止慢性病海啸”。世卫组织在声明中称，2012年中国因肺癌、中风、心脏病和糖尿病等慢性非传染性疾病死亡的人数高达860万人。该组织指出，中国的很多关键性风险指标都高得令人担忧。路透