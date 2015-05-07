中国多部门联合启动整治“两非”专项行动

路透北京5月6日 - 新华社周三报导称，中国国家卫生计生委等七部门联合启动全国整治“两非”专项行动。

“两非”指的是非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠。

与许多亚洲国家一样，中国有重男轻女、男孩可以传宗接代的传统观念。去年中国新出生人口的男女性别比例为116:100，全球的平均比例为103:107。

报导称，整治“两非”专项行动的重点任务包括严肃查处医疗卫生、计划生育技术服务机构及其人员、“黑诊所”和游医等从事的“两非”行为。

报导并称，该专项行动的重点任务还包括加强可用于胎儿性别鉴定器械和终止妊娠药品的监管。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。