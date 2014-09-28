汪洋：用最严厉的处罚震慑食品药品安全违法犯罪分子

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透上海9月27日 - 新华社周五报导称，中国国务院副总理汪洋当日在北京调研食品药品监管工作时强调，要抓紧完成地方食品药品监管体制改革，要用最严厉的处罚威慑食品药品安全违法犯罪分子。
中国食品安全丑闻频发，已成为引起激烈争论的问题。
汪洋强调，保障食品药品安全是一项长期艰巨的任务。
他指出，“要切实落实属地管理责任，用最严格的监管营造公平竞争的市场环境，用最严厉的处罚震慑违法犯罪分子，用最严肃的问责追究失职渎职人员的责任。”（完）
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