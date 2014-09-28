中国副总理汪洋：用最严厉的处罚震慑食品药品安全违法犯罪分子

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月27日 - 新华社周五报导称，中国国务院副总理汪洋当日在北京调研食品药品监管工作时强调，要抓紧完成地方食品药品监管体制改革，要用最严厉的处罚威慑食品药品安全违法犯罪分子。
中国食品安全丑闻频发，已成为引起激烈争论的问题。
汪洋强调，保障食品药品安全是一项长期艰巨的任务。
他指出，“要切实落实属地管理责任，用最严格的监管营造公平竞争的市场环境，用最严厉的处罚震慑违法犯罪分子，用最严肃的问责追究失职渎职人员的责任。”（完）
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5