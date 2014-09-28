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亚洲 | 2014年 9月 28日 星期日 12:57 BJT

中国副总理汪洋：用最严厉的处罚震慑食品药品安全违法犯罪分子

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月27日 - 新华社周五报导称，中国国务院副总理汪洋当日在北京调研食品药品监管工作时强调，要抓紧完成地方食品药品监管体制改革，要用最严厉的处罚威慑食品药品安全违法犯罪分子。

中国食品安全丑闻频发，已成为引起激烈争论的问题。

汪洋强调，保障食品药品安全是一项长期艰巨的任务。

他指出，“要切实落实属地管理责任，用最严格的监管营造公平竞争的市场环境，用最严厉的处罚震慑违法犯罪分子，用最严肃的问责追究失职渎职人员的责任。”（完）
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