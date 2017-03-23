商业健康保险发展指数首发 中国处于基础水平的低区位置--报载

路透北京3月23日 - 中国金融时报报道称，“2017中国商业健康保险发展指数”周三正式发布，这是中国首个商业健康保险发展的监测和评价指标。调研结果显示， 中国商业健康保险发展指数为60.6，处于基础水平的低区位置，总体与中国经济社会发展阶段相适应，具有很大的提升空间。

报道称，该指数研究项目由中国保险行业协会主办，中国太平洋人寿保险股份有限公司承办。首次发布的中国商业健康保险指数，定位为公益性、专业性和权威性，致力于成为保险行业推进“健康中国”战略的重要监测和评价指标。

中国保监会重大决策专家委员会委员、中保协副会长徐敬惠对指数进行了解读称，本次指数调研发现，指数分值呈现从东到西、由南向北逐渐降低的趋势，基本与中国各地区GDP分布一致，这也印证了经济发展是健康保障发展的前提和基础。

同时，外商独资/合资工作人群的得分最高，达到65.6，而个体工商户、无单位人群的得分最低，分别只有55.8和54.6，这表明个体工商户和无单位人群健康保障不足，还有较大的提升空间。

值得注意的是，民营企业（61.7）低于事业单位（63.6）和国有企业（63.5），民营企业需要提升其健康保障水平。男性和女性得分均为60.6，但各有偏重，女性健康维度得分普遍高于男性，但保障维度得分偏弱。

中保协会长朱进元表示，商业健康保险作为医疗保障体系的重要支柱，需要进一步发挥可扩展和针对性的特点和优势，为构建“多支柱”医疗保障体系和推动“健康中国”战略贡献更大的力量。（完）