商业健康保险发展指数首发 中国处于基础水平的低区位置--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月23日 - 中国金融时报报道称，“2017中国商业健康保险发展指数”周三正式发布，这是中国首个商业健康保险发展的监测和评价指标。调研结果显示， 中国商业健康保险发展指数为60.6，处于基础水平的低区位置，总体与中国经济社会发展阶段相适应，具有很大的提升空间。
报道称，该指数研究项目由中国保险行业协会主办，中国太平洋人寿保险股份有限公司承办。首次发布的中国商业健康保险指数，定位为公益性、专业性和权威性，致力于成为保险行业推进“健康中国”战略的重要监测和评价指标。
中国保监会重大决策专家委员会委员、中保协副会长徐敬惠对指数进行了解读称，本次指数调研发现，指数分值呈现从东到西、由南向北逐渐降低的趋势，基本与中国各地区GDP分布一致，这也印证了经济发展是健康保障发展的前提和基础。
同时，外商独资/合资工作人群的得分最高，达到65.6，而个体工商户、无单位人群的得分最低，分别只有55.8和54.6，这表明个体工商户和无单位人群健康保障不足，还有较大的提升空间。
值得注意的是，民营企业（61.7）低于事业单位（63.6）和国有企业（63.5），民营企业需要提升其健康保障水平。男性和女性得分均为60.6，但各有偏重，女性健康维度得分普遍高于男性，但保障维度得分偏弱。
中保协会长朱进元表示，商业健康保险作为医疗保障体系的重要支柱，需要进一步发挥可扩展和针对性的特点和优势，为构建“多支柱”医疗保障体系和推动“健康中国”战略贡献更大的力量。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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