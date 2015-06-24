中国三家乳企婴幼儿配方羊奶粉被检出不合格

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月24日 - 中国国家食品药品监督管理总局网站公告称，陕西飞鹤关山乳业有限责任公司、西安飞鹤关山乳业有限公司和陕西圣唐秦龙乳业有限公司等3家企业7批次婴幼儿配方羊奶粉被检出不合格。
公告称，针对抽检发现的不合格产品，总局立即责成陕西省食品药品监督管理局进行调查处理，责令企业停止生产、销售，召回不合格产品，并依法严厉处罚。
据公告，陕西飞鹤关山乳业有限责任公司共有5个批次产品不合格，其中有两个批次产品的硝酸盐不符合食品安全国家标准规定限量，有三个批次产品的硒含量不符合食品安全国家标准。
西安飞鹤关山乳业有限公司1个批次产品被检出硒含量不符合食品安全国家标准；陕西圣唐秦龙乳业有限公司1个批次产品被检出硒含量不符合食品安全国家标准，铜含量、叶酸含量和维生素C含量不符合产品标签明示值。
公告指出，硝酸盐本身对人体无害或毒性相对较低，但人体摄入的硝酸盐在细菌的作用下还原成亚硝酸盐，亚硝酸盐毒性较大。
陕西飞鹤关山乳业有限责任公司已发布公告，召回不合格产品并按要求停产整改。（完）
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。