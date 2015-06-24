中国三家乳企婴幼儿配方羊奶粉被检出不合格

路透上海6月24日 - 中国国家食品药品监督管理总局网站公告称，陕西飞鹤关山乳业有限责任公司、西安飞鹤关山乳业有限公司和陕西圣唐秦龙乳业有限公司等3家企业7批次婴幼儿配方羊奶粉被检出不合格。

公告称，针对抽检发现的不合格产品，总局立即责成陕西省食品药品监督管理局进行调查处理，责令企业停止生产、销售，召回不合格产品，并依法严厉处罚。

据公告，陕西飞鹤关山乳业有限责任公司共有5个批次产品不合格，其中有两个批次产品的硝酸盐不符合食品安全国家标准规定限量，有三个批次产品的硒含量不符合食品安全国家标准。

西安飞鹤关山乳业有限公司1个批次产品被检出硒含量不符合食品安全国家标准；陕西圣唐秦龙乳业有限公司1个批次产品被检出硒含量不符合食品安全国家标准，铜含量、叶酸含量和维生素C含量不符合产品标签明示值。

公告指出，硝酸盐本身对人体无害或毒性相对较低，但人体摄入的硝酸盐在细菌的作用下还原成亚硝酸盐，亚硝酸盐毒性较大。

陕西飞鹤关山乳业有限责任公司已发布公告，召回不合格产品并按要求停产整改。（完）

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