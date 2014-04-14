北京市拟制定条例禁止公款购烟

路透北京4月11日 -新华社周五报道称，北京市拟制定条例禁止公款购买烟草制品、烟具，规定在各类公务和公共活动中不得提供、使用或赠与烟草制品。

新华社报道称，《北京市控制吸烟条例（草案征求意见稿）》对公款购烟行为明确禁止，规定在各类公务和公共活动中不得提供、使用或者赠与烟草制品。同时，各种形式的烟草促销活动、发布或者变相发布烟草广告等行为也在禁止之列。草案规定，室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟，违反规定的，最高可处200元罚款。