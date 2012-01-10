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时事要闻 | 2012年 1月 10日 星期二 18:43 BJT

中国叫停未获批干细胞治疗

路透北京1月10日电---新华社周二报导称，中国卫生部要求，停止所有未获批的干细胞治疗和临床研究，政府将对该领域开展规范整顿工作。

新华社援引卫生部发言人的话称，今年7月前，停止干细胞新项目审批，整顿工作将为期一年。

近些年在中国各大城市，越来越多的医院和专科诊所开始提供干细胞治疗，医治癌症、阿兹海默症及脊髓损伤等疾病，但几乎没有科学证据支持此疗法，且此疗法被看作顶多还处在实验阶段。

在一些大医院，患者支付几千甚至上万美元，接受网上宣传的干细胞治疗。

医生、患者及其家属稍早告诉路透，接受干细胞治疗的患者，病情几乎没有改善，已有一些患者死亡。

记者暂未联系到卫生部对新华报导置评。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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