中国叫停未获批干细胞治疗

赞比亚北部地区发生6.1级地震--USGS
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月10日电---新华社周二报导称，中国卫生部要求，停止所有未获批的干细胞治疗和临床研究，政府将对该领域开展规范整顿工作。
新华社援引卫生部发言人的话称，今年7月前，停止干细胞新项目审批，整顿工作将为期一年。
近些年在中国各大城市，越来越多的医院和专科诊所开始提供干细胞治疗，医治癌症、阿兹海默症及脊髓损伤等疾病，但几乎没有科学证据支持此疗法，且此疗法被看作顶多还处在实验阶段。
在一些大医院，患者支付几千甚至上万美元，接受网上宣传的干细胞治疗。
医生、患者及其家属稍早告诉路透，接受干细胞治疗的患者，病情几乎没有改善，已有一些患者死亡。
记者暂未联系到卫生部对新华报导置评。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京2月23日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国华盛顿州西北部周三发生规模4.2地震。 根据该局网站，地震发生于当地时间大约晚间九点，地点为华盛顿州西图市西方75英哩(120公里)。 初步并无损害或伤亡报告传出。全美气象服务(NWS)在推特上表示，预计不致引发海啸。(完) (编译 龚芳; 审校 王洋)