香港限制非本地儿童接种疫苗配额

路透香港3月30日 - 香港将限制非本地儿童在香港接种疫苗的配额。继山东非法经营疫苗案曝光后，人们担心一些大陆家长带儿童前往香港接种疫苗，从而给香港疫苗供应造成压力。

香港卫生署宣布，4月1日起，香港政府的母婴健康院将全面实施非符合资格人士（非属本地居民的儿童）接种疫苗的配额制，每月配额是120个。非符合资格人士只可在服务有余额时预约，并须缴付收回成本的费用。