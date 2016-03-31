香港限制非本地儿童接种疫苗配额

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透香港3月30日 - 香港将限制非本地儿童在香港接种疫苗的配额。继山东非法经营疫苗案曝光后，人们担心一些大陆家长带儿童前往香港接种疫苗，从而给香港疫苗供应造成压力。
香港卫生署宣布，4月1日起，香港政府的母婴健康院将全面实施非符合资格人士（非属本地居民的儿童）接种疫苗的配额制，每月配额是120个。非符合资格人士只可在服务有余额时预约，并须缴付收回成本的费用。
“政府的政策是优先服务本地儿童，”香港卫生署助理署长李敏碧称。
“我们会密切监察非符合资格人士的使用量，如有需要，会调整限额或暂停接受非符合资格人士新症预约 。”
香港卫生署助理署长吴婉宜说：“署方一直密切监察疫苗使用量，如有需要，会根据既定合约条款向疫苗供应商采购额外数量，确保供应稳定及充足。 ”
此外，澳门卫生局本周称，卫生局采购的防疫接种疫苗只免费供应给澳门居民，不会供应给非澳门居民接种。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。