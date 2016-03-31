版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 31日 星期四 11:39 BJT

香港限制非本地儿童接种疫苗配额

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月30日 - 香港将限制非本地儿童在香港接种疫苗的配额。继山东非法经营疫苗案曝光后，人们担心一些大陆家长带儿童前往香港接种疫苗，从而给香港疫苗供应造成压力。

香港卫生署宣布，4月1日起，香港政府的母婴健康院将全面实施非符合资格人士（非属本地居民的儿童）接种疫苗的配额制，每月配额是120个。非符合资格人士只可在服务有余额时预约，并须缴付收回成本的费用。

“政府的政策是优先服务本地儿童，”香港卫生署助理署长李敏碧称。

“我们会密切监察非符合资格人士的使用量，如有需要，会调整限额或暂停接受非符合资格人士新症预约 。”

香港卫生署助理署长吴婉宜说：“署方一直密切监察疫苗使用量，如有需要，会根据既定合约条款向疫苗供应商采购额外数量，确保供应稳定及充足。 ”

此外，澳门卫生局本周称，卫生局采购的防疫接种疫苗只免费供应给澳门居民，不会供应给非澳门居民接种。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐