云南一医院院长受贿百套房产百个车位

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透上海4月28日 - 《中国日报》周二报导称，中国最高人民检察院周一召开新闻发布会，通报今年一季度全国检察机关查办贪污贿赂和渎职侵权犯罪案件工作情况，其中点名通报了云南省第一人民医院原院长王天朝受贿案的具体情况。
最高检指出，2005年至2014年，王天朝利用职务便利，为他人在医院基础工程建设、医疗设备采购、医生岗位调整等方面谋取利益，多次收受他人财物，共计现金人民币3,500万元以及价值人民币8000余万元的房产100套、停车位100个。
路透未能联系到王天朝或云南省第一人民医院方面进行置评。
据报导，2014年9月，王天朝涉嫌严重违纪违法被调查。在其落马前的一个多月，即2014年7月29日，云南省委组织部曾发布省管干部任前公示，王天朝被拟任云南省食品药品监督管理局党组书记。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。