云南一医院院长受贿百套房产百个车位

路透上海4月28日 - 《中国日报》周二报导称，中国最高人民检察院周一召开新闻发布会，通报今年一季度全国检察机关查办贪污贿赂和渎职侵权犯罪案件工作情况，其中点名通报了云南省第一人民医院原院长王天朝受贿案的具体情况。

最高检指出，2005年至2014年，王天朝利用职务便利，为他人在医院基础工程建设、医疗设备采购、医生岗位调整等方面谋取利益，多次收受他人财物，共计现金人民币3,500万元以及价值人民币8000余万元的房产100套、停车位100个。

路透未能联系到王天朝或云南省第一人民医院方面进行置评。

据报导，2014年9月，王天朝涉嫌严重违纪违法被调查。在其落马前的一个多月，即2014年7月29日，云南省委组织部曾发布省管干部任前公示，王天朝被拟任云南省食品药品监督管理局党组书记。（完）

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