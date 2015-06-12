反腐调查“良药苦口” 中国医药行业利润加速回升

图为江苏淮安一家医院药房的药剂师在按处方发药。 REUTERS/Patty Chen

路透上海6月11日 （记者 Adam Jourdan） - 中国医药企业销售额加速增长，利润率也在改善，这显示中国医药市场可能正在摆脱反腐败和高药价的冲击。

路透对逾60家中国医药企业的分析显示，1-3月销售额增长15.6%，结束了此前销售增速从2011年的约30%持续下滑的局面。利润率和利润也出现了更强劲的增长。

对于中国本土和全球医药企业来说，中国医药市场的加速增长是个好消息。IMS Health估计，到2018年，中国医药市场规模将达1,850亿美元。中国医药行业此前遭受了一连串的反腐调查冲击，去年英国制药商葛兰素史克被罚5亿美元。

“销售部门确实放慢了中国市场业务，并花时间调整了营销，”药物开发企业昆泰跨国控股公司（Quintiles Transnational Holdings Inc）(Q.N)亚太区负责人Anand Tharmaratnam表示。“但中国有14亿人，他们有生病的时候，这一点是不会改变的，”他在公司位于上海的新地区总部接受路透采访时表示。

医药业内高管称，经历反腐调查后，医药企业已对业务进行了调整，尤其加强了对营销和销售环节的审查；其他人则表示，宴请吃喝的费用减少了，帮助企业降低成本并改善利润率。

这份数据是一次难得的机会，藉此可一窥在华全球大型制药企业可能正在改善的前景，这些公司几乎不单独披露在华销售情况。一年前一份类似的分析显示，医药企业的利润率和利润面临压力。

“我得说过去六至九个月里，从每个方面看，总体情况已经企稳，且就中国目前我们可以看到的情形而言，我个人表示谨慎乐观，”葛兰素史克CEO安德鲁·维迪（Andrew Witty）5月时表示。

中国正在通过减税和药品优惠定价来帮助医药企业增长，同时更广泛地鼓励医药创新和研究。企业也正在裁员和甩掉利润更低的产品，以削减成本。

“这些‘组合拳’正在帮助企业改善利润率，”Guillaume Demarne表示，他供职于一家帮助医药企业进入中国市场的公司，担任该公司驻上海业务经理。

路透的分析显示，利润率在2014年下滑至5.3%后，今年第一季度已回升至6.9%。利润水平在2012和2013年停滞不前，去年开始回升，2015年初迅速升至26%。

德意志银行的一份报告称，83%的行业高管预计医院药品销售今年将加速增长。在中国，医药是药品销售的主渠道。

**赢家和输家*

分析师们称，长期来看，随着中国出现更普遍的经济减速，医药市场的增长可能降温，但中国老龄化人口对医药健康日益增长的需求吸引力太大，令全球医药企业和投资人无法忽视。

这推动中国医药股迭创新高。沪深300医药卫生指数今年上涨了63%，跑赢沪深300录得的50%的涨幅。

分析师们称，拥有独家药品、列入中国基本药物目录的药品和强劲研发管道的企业，可能从更广泛的医药卫生改革中受益。中国的“医药分开”也可能促进零售药品销售。

“‘医药分开’等医疗改革将促使药品销售流向私营药店而非医院内部药房，”九州大药房(CJJD.O)首席财务官赵明表示。

“这将刺激（药品）零售销售增长。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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