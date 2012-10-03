特写：大量资金投向中国养老地产

9月14日在上海亲和源（老年）退休社区拍到的资料图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港/新加坡10月1日电（记者 Alex Frew McMillan/Eveline Danubrata）---北京万科幸福汇项目中，中国最大的房地产开发商万科(000002.SZ)将划出2.4万平米作为老年活动空间，测试中国人是否愿意为西式的养老生活方式买单。

万科发言人认为，养老地产“发展空间很大”。该公司准备在青岛开发第二个试验性养老地产项目。万科计划春节期间在北京开办一个展示厅。

纽约对冲基金Fortress Investment Group LLC(FIG.N)以及写意健康咨询（China Senior Care）等海外投资机构也在中国养老服务和养老地产上进行投资，押注计划生育政策导致的人口结构变化，将软化中国人对子女赡养之外养老方式的抵触。

“按照中国的传统，中国人不会让老人在养老院养老。10-20年後情况可能发生改变。”全球第二大上市医疗保健提供商IHH Healthcare Bhd(IHHH.KL)(IHHH.SI)的董事总经理Lim Cheok Peng在新加坡接受采访时表示。

和很多东亚国家一样，按照传统，中国老人会在家里由子女照顾。但是对於80後来说，这意味着他们未来需要照顾父母、祖父母和外祖父母。对於一对夫妻来说，要照顾双方父母及双方祖父母及外祖父母。到2040年，中国65岁以上人口所占的比例将由目前的9%上升到22%左右。

中国政府希望鼓励医疗保健服务领域的投资。1月，中国将医保业由“禁止”海外投资类改为“允许”类，这意味着外资企业可以全资控股中国医保企业。

不过养老可不便宜。写意健康咨询正在杭州建设的应急护理设施拥有64个床位，该公司计划每月至少收费4万元，这只有最富有的中国人负担得起。

该公司为养老院的0.65公顷土地支付了2,800万元，但是进程很复杂。

“据我所知，我们是第一家在开发区买地建设养老项目的西方企业。你必须得打通上下游的关系。”写意健康咨询首席执行官Mark Spitalnik称。他1998年移居中国。

该公司已经筹集2,000万美元资金，投资者包括Robert Tanenbaum，他也是美国私营地产商翘楚之一Lerner Enterprises的投资者之一，而且是华盛顿国民棒球队的老板之一。

写意健康咨询计划将首个项目建成旗舰项目，帮助该公司打入应急护理设施管理市场。该公司还计划为养老设施筹集1亿美元。

尽管市场潜力巨大，投资者仍要面对文化、金融和管理上的障碍。

子女孝敬父母是儒家文化的支柱之一，因此很多中国人仍鄙视将老人送往养老院养老的想法。

福建省福清市现年87岁的Yang Fengqin和一个儿子一起生活了50年，每天仍到集市上买菜，给儿子和孙子做饭。

“如果我住在一栋养老院里，我将失去自由。我希望想出去的时候就能出去。”Yang说道，他说住在养老院里“和住在监狱里没有区别。你出不去。”

Yang每月能从政府那里领到1,600元钱，自己只花300元左右，其他的给儿子。她认为，老人应该由家人或政府照顾。

一项对六个东亚和东南亚国家的调查显示，大多数人准备自行养老。不过中国的情况大为不同，英国保诚集团(PRU.N)资助战略与国际研究中心所进行的调查表明，63%的中国人认为政府应该负责养老，71%的中国人至少获得一些政府支持。

上海市政府规划了“90-7-3”养老格局，即90%的老年人和家人住在一起，7%住在社区中心，3%住在私人养老院。尽管3%听起来很少，非营利性机构Collective Responsibility的创始人Richard Brubaker却认为上海市实际拥有的私营养老设施只能满足一半的需求。

即使只有3%的中国人选择私人养老院，考虑到中国13亿人口的庞大基数，绝对数量仍很大。

上海市郊的高档退休社区亲和源董事长奚志勇投资了6亿元建设800栋公寓，入住率仅有60%。居民购买公寓的价格是每对夫妻缴纳98万元会费，然後依面积而定，为保洁、活动和管家等费用，每年缴纳3-7万元不等的年费。

Fortress曾表示，希望在中国养老事业上投资10亿美元。该公司与复星国际(0656.HK)组建了合资企业开发中国养老地产，其首个项目为8月推出的星堡中环，提供独立公寓以及协助生活区。

中国保险类企业也开始进行大量投资。中国平安(601318.SS)9月在浙江省投资170亿元建设一个退休社区，此前中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、泰康人寿TAKNG.UL和太平人寿分别在河北、北京和上海投资了规模小一些的项目。

在新加坡和马来西亚运营养老院和医院的宜康医疗保健（Econ Healthcare Group）执行董事长Ong Chu Poh表示，正在与苏州市政府协商一个乐龄退休村项目，该项目公寓数量超过300个，可能於2013年中落成运营。

宜康在天津也有一个项目，并在寻找上海和广州等城市的当地合作夥伴。

“很多中国的开发商希望进入广阔的养老地产市场，但是他们不知道该怎麽做。”Ong称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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