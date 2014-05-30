各地高温来袭 众安保险推国内首个高温险售逾10万份

路透上海5月30日 - 近期中国各地出现35°C以上高温，这使得国内首家互联网保险公司众安保险近期新推的国内首个高温险--37°C高温险受关注，推出逾一周就已售出超过十万份。

众安保险此次推出的37℃高温险可覆盖全国多达30座主要城市，客户可选择其生活、工作所在城市进行投保，当其所在城市的酷暑天气(超过37摄氏度)累计超过约定天数时，众安保险将按酷暑日给付保险金，贴补客户因酷暑发生的额外生活成本。

周三，中央气象台发布今年首个高温黄色预警，多地出现35°C以上高温，北京、天津、河北、河南、山东、吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达37-39°C，局地可达40°C。

众安高温险的保险期限为一年中最酷热的夏至至处暑阶段(即6月21日~8月23日)。其覆盖国内30个大中城市的免赔天数并不相同，例如四大火炉城市之一的重庆免赔天数为28天，杭州为25天，福州为23天；而北京和上海分别为6天和11天。

除了众安天猫旗舰店外，众安还在腾讯(0700.HK)的微信平台上销售该款保险。结合网络社区的特点，该款保险还开发了与微信红包类似的保险送微信好友、在朋友圈中抢高温险等功能，促进了高温险的销售。

自去年起，国内的互联网保险开始逐步升温，除在网上销售传统意外险和产险产品外，一些保险公司亦跟据网络销售成本低等特征设计一些短期的特别保险产品，例如之前安联财险推出中秋赏月险。不过，中国平安(601318.SS)(2318.HK)和人保财险在3月各自推出他们创新产品“雾霾险”后被保监会叫停，保监会未解释叫停的理由。

由阿里巴巴集团、腾讯和中国平安保险等多家企业联合组建的众安保险，去年11月开业，已陆续推出以众乐宝、参聚险等为代表的网络卖家保证金系列创新产品。截止4月底，开业不足半年的众安保险服务客户数量已超过6,000万，投保件数突破1亿件。今年前四个月，众安保费收入达8,544.39万元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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