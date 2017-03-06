分析：白日梦？ 中国“煤改天然气”艰巨任务要在10月前完成

路透北京3月3日 - 中国为治理严重污染给自己制定了一项惊人的任务：在华北污染最严重的28个城市，将至少120万户家庭的燃煤锅炉和供暖系统转为使用天然气或电力，以10月份为限。

据路透本周看到的一份落款日期2月17日的政策文件，北京这次最新的抗污染行动可能在本国已然饱和的天然气市场鼻子前面挂一根诱人的胡萝卜，并可能彻底扭转市场局面。

据咨询机构Wood Mackenzie，拟议额外需求会使中国的天然气需求增长四分之一，约为500亿立方米，比法国一年的消费量还要高。这有望催生卖方市场、提振天然气价格上涨，并掀起液化天然气(LNG)进口热潮。

但这里有一个很大的陷阱，而且成本高昂。实现扩张的前提是大规模投资，加倍地下存储能力、建设数千英里“西气东输”管线并在农村地区安装天然气泵站，所有这些工程都应在短短七个月内完成。

北京市农村工作委员会官员郭子华称，这项政策的规模前所未见。

郭子华周四在北京郊区说明任务艰巨时表示，中央政府只给了很短时间在农村淘汰燃煤，在蓝天保卫战位于最前线的北京，面临极大压力要达成目标。

中国当局数年来努力对抗污染，目前正在加大力道，要让中国停止用煤。燃煤是中国主要使用能源之一，但在冬季月份会加重北方空气污染问题。中国多数发电厂以燃煤发电。

这项计划由1月发布的草案，变成正式指令的飞快速度，显示中国政府决心不计代价解决这个问题。污染问题已成为一个政治烫手山芋，将是年度两会的一大议题。

根据郭子华的计算，成本将是巨大的：到10月，北京必须把服务于约30万居民的锅炉进行煤改电或天然气，为此将投入100亿元人民币(14.5亿美元)。

北京煤炭部门的一位官员周四表示，对于那些不如北京经济发达的省份，挑战将艰巨得多，且耗资更大。

**前景存疑**

而且从改善国民健康的角度，控制污染也是脱离重工业和解决过剩产能的经济转型策略的重要部分。

但分析师表示，该计划的前景将取决于规模巨大、飞速发展的基础设施建设，其中包括液化天然气(LNG)接收站、储存槽和管道。

“只要看看中国的污染情况，就能清楚的明白这是个极其严重的问题，因此就不会对中国政府采取这样的举措感到惊讶。”Sanford C Bernstein的资深油气分析师Neil Beveridge说道，“现在面临的大问题是：他们要怎样实现这个计划？”

地下存储能力需要扩增到400亿立方米左右，相当于年需求的20%，以此来支撑用气需求的增长。这意味着要把当前100-200亿立方米的存储能力提升至少一倍以上。

该计划的规模庞大得令人咂舌，对于其能否实施成功存在巨大疑问。但与此同时，建设和能源公司都在设法从中分得一杯羹。

中国石油天然气集团公司（简称中国石油集团,CNPC）等一些企业已经行动起来，扩张他们在全国的天然气基础设施。中国石油正在铺设第四条陕西到北京的天然气管线，长度达到1,114公里，可向中国东北部地区输送250亿立方米的天然气。

目前建成的三条管线总体输送能力为350亿立方米，已经全部满负荷运营。或者是巧合，或者是设计使然，新的管线预计将在今年10月投入使用。（完）