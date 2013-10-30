中国重型机械设备商在海外谋求成长机会

路透北京10月30日 -几年前广西柳工机械(000528.SZ)竞标向一家泰国稻米贸易商出售装载机的时候，总裁曾光安就很清楚，要打败像小松制作所(6301.T)这样的日本对手，公司必需为客户量身定制设备。

“在泰国市场，它们一直使用日本的主流企业，”曾光安解释道，“他们车子越来越高，但是它的臂不够长。”这种设计方便装载土和水泥砖，但拖运稻米不太好用。

柳工对机器作出改动并赢得了买家，该公司称目前在泰国所出售的每三台装载机中，就有一台是它生产的。此外，柳工也增加了在巴西、俄罗斯、印度及土耳其的行销推广，这使海外销量在其总销量中所占的比重，从2010年时的不到9%升到了30%。

而包括三一重工(600031.SS)、中联重科(000157.SZ)(1157.HK)和徐工机械(000425.SZ)在内的其他中国机械制造商，面对国内的残酷竞争，也在转向新兴市场以寻求增长--中国在全球金融危机后出台的大手笔刺激性支出，一定程度上导致了国内机械供应的过剩，而这又使得竞争进一步加剧。

徐工和三一重工今年迄今股价下滑约三分之一，中联重科则达40%。而这个行业股价跌幅中值仅有6%。

与此同时，卡特彼勒(CAT.N)与小松制作所表示，在这全球市场苦于采矿设备订单下滑的时候，中国市场仍然是亮点。虽然全球市场规模到2017年时料将成长至1,890亿美元，这两家领导业界的设备制造商本月仍调降全年获利预估。

“(中国)市场需求可能不会像以前减少的那么多，但春风还没有吹过来，”英国谘询机构Off-Highway ResearchLtd的Shi Yang说。“外国公司在中国的客户大多是大型国企，他们的业务相对比较稳定.”

**海外重拾动能**

东南亚及南美洲兴起新屋及基建项目建筑热，推高了平价挖土机设备需求，带动中国机械设备制造商在海外重拾动能。

1-6月三一重工中国以外地区营收同比成长三分之二，在亚太地区成长超过90%。同城对手中联重科也在泰国、智利、哥斯达黎加和厄瓜多尔，以其混凝土泵浦车和混凝土工厂在当地取得突破性业绩。

“当国内市场疲弱时，新兴市场是个好机会，”中银国际分析师XuMingle说。“即使出口数量仍少，无法抵销本国市场下滑，但至少能缓和一些冲击。”

虽然在新兴市场中，卡特彼勒、小松制作所、Volvo AB(VOLVb.ST)虽仍居业界大腕，但中国厂商已经开始争夺这个市场。2011年，徐工集团在委内瑞拉一项卡特彼勒也参与竞标的住宅项目中，以7.45亿美元赢得成为机械吊臂、混凝土泵浦、挖凿机以及其他设备的供应商。

柳工机械副总裁罗国兵称，一年前，柳工一举击败卡特彼勒、小松制作所、韩国的现代重工业(009540.KS)与斗山重工业(034020.KS)，在土耳其赢得用于植树造林的装载机和挖掘机的订单。

“中国企业在这些市场肯定还没做到最大，但现在他们真的很活跃，”贝恩咨询的合伙人Raymond Tsang表示。

**质量接近，但价格便宜**

随着中国的设备越来越受欢迎，香港贸易公司Samcorp三年前开始在秘鲁销售中联重科和中国龙工(3339.HK)的产品，而最近又在哥伦比亚开了一间展厅。

“大家喜欢这些产品，”该公司董事长Laurence Lam称，“质量跟西方企业的产品接近，但价格要低30%。”

ZF Friedrichshafen AG的执行副总裁HermannBeck称，元部件采购的改善和提升，也帮助中国的设备制造商在新兴市场获得准入与认可。他说，中国企业除了与德国的部件生产商合作外，也在转向Eaton Corp (ETN.N)和Cummins Inc(CMI.N)等企业。

他们还在海外展开并购。过去五年间，中国企业买下了各类处在困境中的欧洲设备生产商，包括意大利的CIFASpa、德国的Putzmeister Holding GmbH和波兰的Huta StalowaWola，最后一笔交易帮助中国企业拓宽了东欧的门路。

业界高管指出，中国企业要想匹敌卡特彼勒这样的全球巨擘，还需要时间锤炼。卡特彼勒处在设备制造价值链的较高端，其约有65%的销售是面向北美以外的市场。

“他们得学习，怎么样在海外市场做到本土化，就跟我们采取的方式一样，”Terex Corp(TEX.N)的董事长兼执行长Ron DeFeo说，“不能只是在中国生产，再运到海外。”(完)

(编译 隋芬/李婷仪; 审校 田建华/李爽)

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