中国重工业和压产能省份沦为经济放缓“重灾区” 明年目标料更务实

路透北京8月13日 - 出口和房地产形势比年初预期的更为严峻，导致中国31省份上半年实际GDP增速均低于年初设定目标，对重工业依赖程度较高以及压产能任务艰巨的省份则沦为经济“重灾区”，以往依靠投资驱动经济的模式愈发难以为继。

分析人士认为，下半年服务业较为发达的东部地区或有望实现全年增速目标，而大多数省份要想完成任务恐怕“够呛”；而随着对中国经济“新常态”的认识愈发深入，明年年初各地设定的GDP目标将会更加务实。

“由于去年四季度经济出现反弹，所以今年年初各地制定目标的时候对可能出现的困难预期不是很充分，这有一定的关系。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长张永军称，“另外，新的地方官员考核体系淡化GDP，现在攀比速度的情况肯定比过去也少了，更加注重发展的质量。”

他指出，根据国家主体功能区规划，有些是限制发展地区，有些是生态脆弱地区，现在中央对这些地方已经不再考核GDP及其增速；另外就是压产能任务比较重的地方，譬如钢铁产能严重过剩的河北省，经济增速也不再是中央考核的重要指标。

“以后全国的目标如果低一点儿，而且各省对这种情况的认识越来越深入，将来制定目标时就会考虑得更全面一些，不会制定像过去那么高的目标，这样就能避免出现今年的这种情况。”他称。

中国31省份2014年上半年经济“成绩表”已经全部出炉，实际增速全部低于年初设定的全年增长目标，其中黑龙江以4.8%增速排名最末，倒数第二位是河北省的5.8%。

“增速不达标的一个很简单原因就是很多地方政府不敢开工了，因为枪打出头鸟，这个时候谁也不敢太招摇。”民生证券宏观研究员李奇霖称，“另一个主要原因是房地产不景气导致土地财政锐减，没有钱开工。"

他认为，中国下半年经济会比上半年好一些，但像黑龙江等太依赖重工业的传统省份，完成全年目标的难度很大，因为重工业一直在深度萧条中，产能过剩太严重，需求也没那么多；而服务业比较好的省份下半年再努努力，实现目标应该没有太大问题。

事实上，绝大多数省份年初公布的2014年经济增速目标均在2013年基础上有小幅下调，其中上海和北京目标最低，均为7.5%，浙江和山东两个经济大省目标分别为8%左右和9%；西部地区虽然目标也有所下调，但普遍仍保持在两位数，譬如贵州为12.5%，云南、新疆和甘肃均为11%。

**重工业和压产能省份沦为“重灾区”**

中国31省份上半年GDP增速排名显示，除北京和上海外，对重工业依赖程度较高的东北三省和压产能任务艰巨的河北、山西两省，增速排名垫底。其中山西上半年增速6.1%排在倒数第三，吉林和辽宁紧随其后，分别为6.8%和7.2%。

“中国经济的结构差别是非常大的，最主要的是资源城市，一方面资源枯竭，另一方面投资需求不足，导致增长速度比较低。”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，而另一些城市受益于西部大开发和沿海的建设如西藏和天津，表现还是不错。

他表示，出口和房地产形势都比年初预期的要严峻，投资也连带着不好；当然跟官员考核体系淡化GDP也有一定关系，“明年目标应该会更务实”。

黑龙江省今年年初制定的GDP全年目标高达8.5%，而上半年实际增速和目标差距为3.7个百分点。该省政府8月初会议指出，黑龙江经济结构问题突出主要是工业中的能源产业结构问题突出，上半年占规模以上工业58.4%的能源工业增加值仍为-1%，全省经济仍然面临很大挑战和下行压力。

国家发改委在下半年区域经济重点工作安排中已经表示，未来要推动东部地区实现更高层次的开放发展，采取更具针对性举措努力扭转东北地区经济下滑趋势，并落实促进中西部地区发展的相关政策措施。

和年初设定的全年目标增速相比，山西和河北上半年实际GDP增速和目标差距分别为2.9和2.2个百分点。其它差距超过2个百分点的省份还包括云南、甘肃、海南和宁夏。

上半年经济增速排名前三位的分别是西藏、重庆和贵州，分别高达11.7%、10.9%和10.8%；其次是天津、青海和新疆，分别为10.3%、10.2%和10%。这也是上半年增速超过10%的全部六个省份。

在张永军看来， 所谓中国经济“新常态”，一方面说的是速度，现在正处于换挡期，潜在经济增长率由原来的9-9.5%，滑落到现在的7.5%左右；另一方面是指结构的变化，如投资、消费间的比例变化，一二三产业比例的变化等。

**明年各省目标料更务实**

随着中国进一步推进经济结构调整，下半年服务业比较发达的东部地区实现全年GDP目标或许有望，而大多数省份在房地产低迷导致投资乏力、 缺乏新经济增长点的情况下，实现全年目标较为困难。

分析人士预计，未来随着淡化GDP考核、更加注重发展质量的观念深入人心，明年各省设定的GDP增速目标将更加务实。

“一般政府定的目标都是相对偏高，地方政府多年来还是延续以往的习惯，实际增长率在下降的时候，还定一个远远超过潜在增长率的目标，和实际的差距肯定就比较大。”民生银行首席研究员温彬称。

他并指出，各地政府年初对于中国经济的“新常态”领会不是太深刻，还是延续以往的思路，中央定的7.5%，地方往往会再更高一些，未来需要制定一个更加切合实际的经济增长目标。

“最终能否实现目标也不是地方政府一厢情愿的，制造业复苏不是特别理想，拉动经济的手段也受到各种制约。”温彬称，譬如目前各地放松房地产限购来消化库存，销售可能有所回暖，但未必能激起开发商继续投资的热情。

去年年底召开的十八届三中全会提出，要纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、生态效益和新增债务等指标的权重。据不完全统计，目前全国已有超过70个县市明确取消了GDP考核，包括福建、山西、宁夏、河北、浙江和陕西等多个省份。

其中，山西省7月公布修订后的县域经济考核评价方法，取消国定贫困县GDP和GDP增速指标，36个县因此卸掉了“GDP政绩考核”；福建省则于日前宣布不再考核属于限制开发区域的34个县市的GDP总量。

海通证券首席宏观债券分析师姜超认为，下半年主要就看房地产，房地产好的话各省还有得救、能搏一搏，因为房地产表现好土地财政才能好转，中上游才有需求。

“现在来看东部地区服务业多一些，完成目标的可能性更大一些，而多数省份实现全年目标够呛，房地产市场是最大的制约，各地都在放松但有没有效还不好说。”他称，“明年目标有可能继续下调。”（完）

(审校 曾祥进)

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