河北违规上马项目问题突出 部分区域环境急剧恶化--环保部

路透北京5月3日 - 中国环保部网站刊登的中央环境保护督察组周三向河北省反馈情况显示，由于历史原因、重化产业集中和发展方式粗放，河北省环境问题依然十分突出，违法违规上马项目问题突出，散煤污染治理工作推进缓慢，部分区域环境质量急剧恶化。

督察组认为，河北省散煤污染治理工作推进缓慢，2015年洁净型煤推广仅完成年度计划二成左右，全省散烧煤煤质达标情况不理想。部分河流水库水质恶化明显。滹沱河石家庄和衡水跨界枣营断面2015年化学需氧量、氨氮平均浓度分别比2013年上升63%和21%，水质恶化严重，群众意见较大。

“2013年至2015年省级财政配套大气污染防治专项资金仅占中央财政拨款的15.5%；省发展改革委等有关责任部门在压钢减煤、散煤治理、油品质控等方面监督检查流于形式；一些地方重发展、轻保护现象较为普遍，一些基层党委政府及有关部门环保懒政、惰政情况较为突出。”新闻稿称。

督察指出，河北违法违规上马项目问题突出。岗南水库是石家庄市主要地表饮用水水源，但2012年以来，石家庄市滹沱河地下饮用水水源保护区内陆续建成142套别墅及配套网球场、售楼部等。邯郸市武安新峰煤制天然气综合利用项目，已由省、市有关部门分别办理了相关手续，但该项目不符合国家产业政策要求。

2012年12月，衡水深州市政府主要领导违规干涉项目审批，责成当地有关部门越级核准应由国家有关部门审批的年产22万吨乙二醇项目，目前该项目已基本建成。

保定市西北郊热电厂项目和满城县纸制品加工区热电联产项目，在煤炭等量替代方案中，存在锅炉重复替代、虚构锅炉替代等弄虚作假行为。唐山市在产能替代方案未落实的情况下，腾达科技、乾亿实业、镍金实业、鼎祥锰业等企业新上四个铁合金项目，违规新增铁合金产能50万吨。

督察指出，部分重点工作推进不严不实。减煤压钢是落实“大气十条”的重要任务要求，经现场抽查，唐山市兴业工贸、鹏程实业，廊坊市新钢钢铁，邯郸市华瑞铸管等四家企业的三座高炉和10台转炉，或一直未建成形成能力，或早已淘汰，或仍在生产，但仍被列入近三年淘汰清单。

河北钢铁集团唐钢分公司、邯郸新兴铸管公司、武安裕华钢铁公司等违规新建或续建钢铁产能，违反国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》规定。河北省近年来核准的开滦协鑫热电、建投邢台热电等一批火电项目或已投产，或正在建设，将带来较大的新增煤炭消费量，但减煤方案未予考虑。

此外，矿山开采带来的扬尘污染及生态破坏严重，省政府要求2015年完成632座矿山环境治理，但实际仅有80余座完成治理并通过验收。河北省作为制革大省，涉鞣制工序企业环境问题较多，一些地区含铬污泥和含铬废料长期堆存，蠡县兴雅泰皮业、保定若斯特皮革、邢台南宫正浩皮草、辛集宏四海皮革等企业产生的危险废物没有有效收集处理，环境隐患突出。（完）

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