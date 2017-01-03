江苏华达和河北安丰钢铁公司违法违规被严厉问责--国务院

路透北京1月3日 - 中国国务院办公厅日前发布关于江苏华达钢铁有限公司和河北安丰钢铁有限公司违法违规行为调查处理情况的通报，责成江苏省和河北省政府向国务院作出深刻检查，并对两起事件进行严肃处理和严厉问责。

中国政府网刊登的通报称，华达公司使用国家明令淘汰的落后装备，生产销售不符合相关质量标准的“地条钢”，属于典型的顶风违法违规行为，且目前江苏省“地条钢”企业数量众多、分布范围广、存在时间长，性质恶劣、影响极坏，这起事件也暴露出有关地方政府在去产能工作中存在失职失责，贯彻执行国家政策不力以及对“地条钢”企业底数不清，查处不坚决等问题。

根据处理决定，责成江苏省政府向国务院作出深刻检查。华达公司等长期违法违规生产销售“地条钢”，江苏省政府及有关市、县政府存在失职失责行为。对负有重要领导责任的江苏省副省长马秋林给予行政记过处分，并对111名责任人进行问责。

同时责令江苏省继续加大排查力度，对全省生产销售“地条钢”、违法违规新增钢铁产能等行为进行彻底整治，坚决防止死灰复燃。

安丰公司是位于河北省秦皇岛市昌黎县的钢铁企业，其新建设的钢铁冶炼项目，属于顶风违法违规、未批先建，性质恶劣、影响极坏，干扰了钢铁行业化解过剩产能工作。这起事件也暴露出有关地方政府在去产能工作中严重失察，行政效率低下等问题。

根据处理决定，责成河北省政府向国务院作出深刻检查，安丰公司违法违规建设钢铁冶炼项目，相关职能部门严重失察，行政效率低下，河北省政府及有关市、县政府存在失职失责行为，对负有重要领导责任的河北省副省长张杰辉给予行政警告处分，并对27名责任人进行问责，依法依规稳妥处置安丰公司违法违规项目。

通报并要求，各有关方面要全面梳理去产能工作中的薄弱环节，依法依规加强整改，确保落后产能淘汰出清、“僵尸企业”应退尽退，决不允许出现弄虚作假行为。坚决禁止违法违规建设，决不允许产能边减边增，确保真去真退。坚定不移推动钢铁等产业转型升级，提升产业发展水平。（完）