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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 11:38 BJT

许勤出任河北省政府副省长、代理省长

路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。

此前，国务院宣布设立河北雄安新区之后，中国中共中央决定许勤任河北省委委员、常委、副书记。

1961年10月出生的许勤是江苏连云港人，历任国家计委高技术产业发展司副司长，国家发改委高技术产业司副司长、司长，广东省深圳市委常委、副市长（挂职）等职务，2010年6月任广东省深圳市委副书记、市长，2016年12月任广东省委常委、深圳市委书记、市长。(完)

(发稿 陈君；审校 曾祥进)

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