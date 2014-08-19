亨氏米粉被检出铅超标 在中国召回4个批次产品

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京8月18日 - 美国亨氏（H.J. Heinz）周一称在中国召回部分婴儿食品，因监管部门发现相关产品铅含量超标。
上周五浙江食品安全监管部门称，发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标。亨氏周一称，正召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。
亨氏发言人穆伦（Michael Mullen）在给路透的电子邮件中说：“此次涉及在华东一起孤立的区域性召回。广泛检测证实，亨氏其他婴儿食品未受影响。”
浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。
浙江监管部门敦促亨氏对消费者进行损害赔偿。
亨氏称向消费者致歉，并向消费者保证亨氏百分百致力于食品质量和安全。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。