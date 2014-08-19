亨氏米粉被检出铅超标 在中国召回4个批次产品

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月18日 - 美国亨氏（H.J. Heinz）周一称在中国召回部分婴儿食品，因监管部门发现相关产品铅含量超标。

上周五浙江食品安全监管部门称，发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标。亨氏周一称，正召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。

亨氏发言人穆伦（Michael Mullen）在给路透的电子邮件中说：“此次涉及在华东一起孤立的区域性召回。广泛检测证实，亨氏其他婴儿食品未受影响。”

浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。

浙江监管部门敦促亨氏对消费者进行损害赔偿。

亨氏称向消费者致歉，并向消费者保证亨氏百分百致力于食品质量和安全。(完)