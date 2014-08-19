亨氏米粉被检出铅超标 在中国召回4个批次产品

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月18日 - 美国亨氏（H.J. Heinz）周一称在中国召回部分婴儿食品，因监管部门发现相关产品铅含量超标。
上周五浙江食品安全监管部门称，发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标。亨氏周一称，正召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。
亨氏发言人穆伦（Michael Mullen）在给路透的电子邮件中说：“此次涉及在华东一起孤立的区域性召回。广泛检测证实，亨氏其他婴儿食品未受影响。”
浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。
浙江监管部门敦促亨氏对消费者进行损害赔偿。
亨氏称向消费者致歉，并向消费者保证亨氏百分百致力于食品质量和安全。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)