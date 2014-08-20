《焦点》亨氏召回事件重燃中国婴幼儿食品安全疑虑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/北京8月19日（记者 Adam Jourdan/黄瑞黎） - 美国亨氏（H.J.Heinz）周二称将加强对原料供应商的管控，之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。
亨氏称，全面排查后认为事件原因是供应商提供的原料发生了偶发性带入。亨氏正努力减轻此次事件对其声誉的影响。继中国曝出一系列食品安全丑闻后，中国消费者对食品安全非常敏感。
2008年“毒奶粉”事件后，中国消费者对婴幼儿产品的安全尤其敏感。
中国市场研究集团董事总经理雷小山（Shaun Rein）说：“我觉得，现在亨氏很麻烦，因为对事关婴幼儿食品的任何质量控制问题，家长都不肯原谅。”
亨氏官方微博称，亨氏将制定更严格的原料供应商监控和管理制度，继续完善可追溯食品安全管理体系。官方微博还发布了受影响批次产品的退货操作流程。
亨氏表示，对于已经回收的产品进行了单独封存，将在政府监管部门的指导及监督下进行无害化彻底销毁。
浙江省食药监局拒绝透露亨氏米粉铅含量具体水平，但称未来数日将公布此案更多信息。
记者周二通过电话和电子邮件联系亨氏寻求置评，未得到回复。
浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。
外国品牌婴幼儿食品品牌在中国市场颇受推崇，因家长愿意花更多钱，为孩子购买品质和安全有保障的食品。据慧典市场研究5月报告，中国婴幼儿辅食市场规模约为80亿元人民币，其中不计入婴幼儿配方奶粉。
中国家长对食品中的金属污染非常敏感，因中国的土壤和水污染问题严重，而这些正是金属污染粮食和其他作物的重要途径之一。
分析人士称，即便没人因为亨氏此次涉及召回产品影响健康，铅超标问题还是会导致人心惶惶。中国曾经发生过食品中镉超标和铅超标的问题。
中国网民周二在微博上纷纷质疑，亨氏此次召回事件是否只是个开端，有的网民表示担心对孩子的长期影响。
专家称铅对儿童健康尤其危险，因铅超标可能影响儿童的智力和体格发育。铅中毒可能导致注意力分散、破坏性行为障碍等问题，甚至可能导致死亡。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申