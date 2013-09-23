中国称愿意协助销毁叙利亚化学武器

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京9月23日 - 中国外交部长王毅对联合国秘书长潘基文称，中国愿意派专家参加销毁叙利亚化学武器进程，并重申政治解决方案是结束叙利亚危机的唯一途经。
“当前重要的是国际社会尽快就此形成共识，联合国安理会对外发出团结一致信号。”外交部网站声明援引王毅的话称。
王毅表示：“中方支持禁化武组织客观、公正、专业地展开工作，愿派专家参加核查和销毁叙化武进程。”（完）
编译：李富强 发稿：
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路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。