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时事要闻 | 2013年 9月 23日 星期一 11:53 BJT

中国称愿意协助销毁叙利亚化学武器

路透北京9月23日 - 中国外交部长王毅对联合国秘书长潘基文称，中国愿意派专家参加销毁叙利亚化学武器进程，并重申政治解决方案是结束叙利亚危机的唯一途经。

“当前重要的是国际社会尽快就此形成共识，联合国安理会对外发出团结一致信号。”外交部网站声明援引王毅的话称。

王毅表示：“中方支持禁化武组织客观、公正、专业地展开工作，愿派专家参加核查和销毁叙化武进程。”（完）

编译：李富强 发稿：

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