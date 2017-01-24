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时事要闻 | 2017年 1月 24日 星期二 09:27 BJT

河南省委原政法委书记吴天君因严重违纪被双开--中纪委

路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。

中纪委称，经查，吴天君违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，由下属单位支付应由个人支付的费用。利用职务上的便利为他人谋取利益并索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

中纪委并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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