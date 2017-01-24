河南省委原政法委书记吴天君因严重违纪被双开--中纪委

中纪委称，经查，吴天君违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，由下属单位支付应由个人支付的费用。利用职务上的便利为他人谋取利益并索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。