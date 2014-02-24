楼继伟：中国需高质量的经济增长

路透北京2月24日 -中国财政部长楼继伟表示，中国需高质量的经济增长，目前关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业，而非增长。

新华社周日晚间援引他在出席二十国集团财长及央行行长会议期间讲话称，美国退出量化宽松（QE），外部实质条件是变好的，会造成一些短期资金流动影响，对一些脆弱的地区影响较大，中国不在其列。

“我们要高质量的经济增长、较低的通货膨胀率和较高的就业率，像2009年和2010年那样中国贡献全球增长50%是不可持续的，全球应该增加基础设施投资，不能只靠货币政策放松。”楼继伟称。

中国2013年GDP实现同比7.7%的增幅，略低于近10年以来平均水平，此前公布的PMI等先行经济指标亦纷纷回落，预示中国经济面临下行压力。

中国央行行长周小川也在此次会议上表示，中国将致力于平衡国内生产总值(GDP)增长、结构改革和稳定之间的关系。7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。

楼继伟提到，受气候条件变化、大气污染、产能过剩、资源约束等因素影响，中国现在对全球增长贡献接近30%,甚至今后再低一点都有可能。

他认为，关注美国退出量化宽松的外溢影响是大家比较一致的看法。而每个国家有每个国家面临的经济难题，有的国家是大宗商品国家，有的国家内部结构不太合理，因而各个新兴经济体情况并不一致，所以是做好自己功课的问题。

他指出，新兴经济体只能依靠自身结构调整，外部则需要短期流动性帮助。如果需要长期流动性帮助，就需要国际货币基金组织介入，要求其承诺改革计划。

“总体来说，QE退出对我们来讲是好事，因为这表明美国经济有所改善。”楼继伟称。

他还提到基础设施投资议题，中国是最早的倡导者，“我们早早就提出来全球应该增加基础设施投资，不能只靠货币政策放松。2009年我们就以政府为主导进行了基础设施建设投资。”

为应对金融危机，中国2009年出台了包括政府投资4万亿等一系列刺激经济政策，虽然此举帮助中国保持经济较高增速，但也带来包括产能过剩加剧等诸多后遗症。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。