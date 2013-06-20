中国2013-2030年国家级干线公路建设投资将达4.7万亿元

路透北京6月20日 - 中国交通运输部周四表示，2013-2030年，中国普通国道和国家高速公路规划总规模约为40万公里，投资预计在4.7万亿元人民币。

这一规模较2012年底有大幅提升。交通部总规划师戴东昌在《国家公路网规划（2013-2030年）》发布会上表示，到去年年底，国家级干线公路通车里程17.3万公里，其中普通国道10.5万公里，国家高速公路6.8万公里。

根据新规划，戴东昌指出，“总的来算，按照静态投资匡算，我们总的投资大约是4.7万亿。其中普通国道大概是2.2万亿，国家高速公路大约需要2.5万亿。”

普通国道的建设将以政府财政性资金为主，国家高速公路建设继续实行多元化的投融资政策，包括鼓励民资在内的社会资本参与建设，中央和政府要在这方面给予适当的补助。

“按照现有的资金来源和刚才说的建设需求，经测算分析，我们对资金保障还是有信心的。”戴东昌表示。

交通部曾在3月表示，将加大交通运输领域基础设施建设投融资管理体制改革，包括如何进一步引进社会资本，通过特许经营制度的建设和完善来推进交通建设投融资管理体制的改革。

新规划的40万公里中，普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里；国家高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里；另规划远期展望线1.8万公里，远期展望线路线主要位于西部地广人稀的地区。

据戴东昌介绍，“7918”国家高速路网的规划已经完成了78.8%，大部分已经在建，按目标在“十二五”（2011-2015年）末基本能够完成。7918是指7条首都放射线、9条北南纵线、18条东西横线，新规划已将北南纵线增至11条。

除了公路总规模较之前规划大幅提高外，新公路网还将支撑城镇化发展，《规划》与国务院批复的各区域规划进行了有效衔接，注重加强城市群内外交通联系，形成了多中心放射的路网格局，大幅提升了国家公路网对小城镇的覆盖水平。

包括公路建设在内的基础设施投资是保持中国经济增长的稳定器，去年9月国家发改委密集审批60个基建项目通过，今年迄今，基建投资亦保持稳定增长，成为固定资产投资增速保持在20%的重要因素之一。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。