伊朗海军解救中国货轮 抓获全部海盗

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透迪拜4月6日电---伊朗半官方媒体Fars报导称，该国海军周五解救了被索马里海盗劫持的中国货轮，并抓获全部海盗。
“伊朗海军成功解救中国货轮，九名海盗全部被捕，”Fars引述伊朗港口官员Saeed Izadiyan的话报导称。报导并未提及是否有人受伤。
中国驻伊朗大使馆在网站上称，中国南京远洋公司所属的“祥华门”号货轮周五上午在阿曼湾的恰赫巴哈尔港附近遭海盗劫持。
Izadiyan表示，海盗来自索马里，目前该船正驶往伊朗。
新华社报导称，“祥华门”号从上海起航，途径新加坡卸货，前往伊朗西南部的霍梅尼港。
新华社报导称，中国驻伊朗大使郁红阳已要求伊朗优先保证船员安全。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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