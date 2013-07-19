中国周六起将上调汽柴油价格--行业网站

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京7月19日 - 中国行业网站安迅思息旺能源周五称，中国将于周六(20日)起上调成品油价，上调幅度预计每吨汽油325元人民币，柴油310元, 折合每升价格为汽油0.24元，柴油0.26元。
中国国家发展和改革委员会此前于7月5日起，将汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。 (完)
欲浏览更多详情请点选 here
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。