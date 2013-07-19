中国周六起将上调汽柴油价格--行业网站

路透北京7月19日 - 中国行业网站安迅思息旺能源周五称，中国将于周六(20日)起上调成品油价，上调幅度预计每吨汽油325元人民币，柴油310元, 折合每升价格为汽油0.24元，柴油0.26元。

中国国家发展和改革委员会此前于7月5日起，将汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。 (完)