周六起汽油和柴油消费税每升分别调涨0.12元和0.14元

路透北京11月28日 - 中国财政部、国家税务总局周五通知称，周六起将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元人民币/升，将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.14元/升，航空煤油继续暂缓征收。

财政部网站新闻稿指出，自2014年12月1日起，取消气缸容量在250毫升（不含）以下的小排量摩托车、汽车轮胎、酒精的消费税；取消车用含铅汽油消费税，汽油税目不再划分二级子目，统一按照无铅汽油税率征收消费税。停止征收成品油价格调节基金。

新闻稿称，提高成品油税额的同时，国内成品油价格形成机制不变；提高税额的时机选择在油价下行时推出，确保不因提税导致油价上涨。提高成品油消费税的新增收入，将纳入一般公共预算统筹安排，主要用于治理环境污染等。

中国上次调整成品油消费税是2009年1月1日，将汽油、石脑油、溶剂油、润滑油消费税单位税额由每升0.2元提高到1.0元；柴油、航空煤油和燃料油消费税单位税额由每升0.1元提高到每升0.8元。(完)

详情点选财政部网页 szs.mof.gov.cn/

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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