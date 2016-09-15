中广核将很快提交布拉德韦尔核反应堆设计方案--消息

路透伦敦9月15日 - 据熟悉情况的一位消息人士周四称，中国广核集团有限公司(以下简称：中广核)“很快”会向英国当局提交在英国布拉德韦尔拟建核反应堆的设计提案。

此前英国政府批准由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目。中广核对该项目投资80亿美元。

“他们现在可投资欣克利角核电项目，并继续推进布拉德韦尔核电站的开发，其中第一步将是向英国核监管当局提交反应堆及核电站的设计方案以获得设计批准，”该消息人士称。

在被问及提交的时间时，该消息人士回复称，“将会很快。”(完)