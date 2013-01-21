路透专访: 兴隆集团主席衣锦荣归,在福建打造亚洲旗舰储油中心

路透北京1月18日 - 林恩强和他的家人在他12岁时离开中国,以寻求更为富裕的人生.如今这位新加坡石油贸易元老返回故里,耗资17亿美元打造可能成为亚洲规模最大的石油储存中心.

林恩强50年前展开他的油品事业生涯,用着一台1,000新元的陈旧卡车载着柴油交运给新加坡船工,而这台卡车一次载货量是30桶油.

反观中国福建湄州湾港储油设备的初期容量即达1,000万桶,之后多项扩张计划还包括在人工岛屿上兴建许多储油槽,并打造能够停靠2-3艘超级油轮的船位.

林恩强这位新加坡兴隆集团创办人在接受路透专访时表示,"湄洲湾港是个世界少有中国唯一的港口、有广大的腹地，很好的基础设施，还依靠着中国这个巨大的市场."

"这样的项目需要天时,地利和人和.但是世上无难事,只怕有心人."

多位交易员表示,由于该公司在北亚市场客户基础雄厚,意味着这个储油中心所能服务的市场不会仅局限于中国.这个储油中心后期阶段的总储量可达4,100万桶.

在过去五年强势扩张之后,林恩强的家族企业如今拥有亚洲最大商业储油设施之一.该家族船队规模100艘船,总载重达800万吨,每年交易的石油总值达140亿美元,堪与BP 及壳牌 在亚洲的市场份额相比拟.

**"我没有找到洗掉油渍的清洁剂"**

兴隆雄伟的中国项目是源于这个全球第二大石油消费国日益增长的需求,已促使中国国内的国有油企加紧了石油储备方面的投资.

业内人士担心这么大规模的项目可能需要几年时间来获得政府批复，而且由于几家国有企业主宰着中国的石油贸易,所以该项目可能难以盈利.

林恩强称他希望在中国的事情能够加快进行,但相信他自己的商业判断,能先于竞争对手找到投资的良机.他描绘这个合资项目时部分是基于他本国市场的信心.

一旦该项目获得批准,兴隆拟寻找中国一家大型的国有石油企业作为合作伙伴.中国顶级石油和天然气生产商中国石油 已联手兴隆集团拥有新加坡环宇仓储(Universal Terminal)的35%股权.

"我(每天去办公室)看着这帮小孩子们,看他们是否有做错什么,"他说,"石油这种东西你一旦碰到它,它就会弄脏你的手,而且经过30、40年时间也洗不掉.这么多年我也没有找到有效的清洁剂."

由于该公司正在努力获得批准,以在新加坡建造一座投资60-80亿美元的石化精炼厂(这是其最大笔的投资计划),且很可能会同一家中国国企合作,所以林恩强认为公司会很自然的踏入原油交易行业,这个行业长期以来一直被全球主要石油交易所和西方贸易商所统治,比如维多公司 和托克(Trafigura).