业界预计中国最快下月在港发行150亿元国债 料仍有吸引力

路透香港4月12日 - 业界预计，中国财政部最快或于下月在港发行约150亿元人民币国债，票面息率约3%，在环球负利率环境下料仍有一定吸引力，若此将是穆迪及标普调降中国主权评级展望后财政部首次在港发债。

自2011年之后，在港发行人民币国债已成为一项长期的制度安排。按以往惯例，每年人民币国债在上下半年分两次发行，上半年也多在5月份。

市场普遍预计，是次国债预计发行息率为3%，首批约占总额300亿元的一半，即大概150亿元，以机构客户为主。

中银香港高级策略员花锋认为，离岸市场经过前期的调整之后已渐趋稳，点心债二级市场交易也有回暖迹象，点心债收益率明显下降，显示离岸市场对投资人民币资产的需求回升。人行也在多个场合表明对人民币汇率及人民币国际化的信心。相信之前个别评级机构降低中国主权评级展望不会对国债发行造成影响。

他认为，在连续数月没有新发点心债的情况下，国债按照一如既往的做法发行，既表明了国家推动人民币国际化和支持香港人民币离岸中心的战略没有改变，也会提振离岸点心债市场，带动各项交易。

渣打银行预计，点心债的一级市场发行，可能在第二季度保持疲软，预计今年点心债一级市场发行将下降41-46%，至2,300亿至2,500亿元人民币，未偿还债券市场规模将下降16-18%。

去年中国财政部在港合共发行280亿元国债，当中包括向零售散户发行，票息3.45%，创历来新高。而人民币债在海外仍受捧。（完）