业界预计中国最快下月在港发行150亿元国债 料仍有吸引力

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 业界预计，中国财政部最快或于下月在港发行约150亿元人民币国债，票面息率约3%，在环球负利率环境下料仍有一定吸引力，若此将是穆迪及标普调降中国主权评级展望后财政部首次在港发债。
自2011年之后，在港发行人民币国债已成为一项长期的制度安排。按以往惯例，每年人民币国债在上下半年分两次发行，上半年也多在5月份。
市场普遍预计，是次国债预计发行息率为3%，首批约占总额300亿元的一半，即大概150亿元，以机构客户为主。
中银香港高级策略员花锋认为，离岸市场经过前期的调整之后已渐趋稳，点心债二级市场交易也有回暖迹象，点心债收益率明显下降，显示离岸市场对投资人民币资产的需求回升。人行也在多个场合表明对人民币汇率及人民币国际化的信心。相信之前个别评级机构降低中国主权评级展望不会对国债发行造成影响。
他认为，在连续数月没有新发点心债的情况下，国债按照一如既往的做法发行，既表明了国家推动人民币国际化和支持香港人民币离岸中心的战略没有改变，也会提振离岸点心债市场，带动各项交易。
渣打银行预计，点心债的一级市场发行，可能在第二季度保持疲软，预计今年点心债一级市场发行将下降41-46%，至2,300亿至2,500亿元人民币，未偿还债券市场规模将下降16-18%。
去年中国财政部在港合共发行280亿元国债，当中包括向零售散户发行，票息3.45%，创历来新高。而人民币债在海外仍受捧。（完）
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。