中国最快7月宣布债券通详情 并将“先北后南”--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所(0388.HK)进行交易。
报导称，其中由香港金融管理局旗下的债务工具中央结算系统（CMU）所托管的债券，长远可望进行回购安排以获取短期流动性，推动内地债券国际化，透过“双轨并行”做法，满足不同境外投资者需要。
此外，报导引述市场消息指，港交所建构的“债券通”，境外投资者可利用正筹建的OTC交易平台买卖大部分债券外，亦可透过港交所渠道买卖中港交易所上市的债券。
其中，OTC部分，因为港交所本身做不到清算交收，所以要通过CMU负责，据悉已与香港金管局及人民银行达成协议全面配合。而上市债券部分若要中港交易所同时连接则面对技术问题，因为内地债券的清算交收，和股票清算交收并不一致，需要港交所更改系统，加上本港债券选择较少，故此决定“先北后南”，目前与中证监在洽谈中。
消息指，只要北向运作畅顺，本港的债券市场亦会“活起来”，寄望明年港交所有更多上市债券，才开通南向买卖。
据报导，“债券通”启动初期将偏重OTC模式买卖，港交所与内地相关机构，包括人民银行直属中国外滙交易中心以合营方式，全速筹建一个OTC交易平台，让境外投资者可透过有关平台买卖内地债券，但初期可能会设定特别指引，规范境外投资者在平台的买卖。但由于主要是专业投资者，所以限制不会太多，例如机构的入场门槛及投资金额，亦不会有太多规范。
中国国务院总理李克强上月中在两会结束后会见中外记者时称，今年将首次在香港和内地实行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；中央政府并会不断增加力度促进香港发展及与内地合作。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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