中港“债券通”初期将先开通“北向通” 正式启动时间待公告

路透北京5月16日 - 中国央行周二与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。

刊登在央行网站的公告指出，“北向通”指香港及其他国家与地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场；“南向通”即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，投资于香港债券市场。

“‘债券通’引入的境外投资者与已有可直接入市的投资者范围相同，资金大进大出风险相对较低。”央行在答记者问中称。

央行的答记者问并指出，“债券通”通过两地债券市场基础设施连接，使国际投资者能够在不改变业务习惯、同时有效遵从内地市场法规制度的前提下，便捷地参与内地债券市场。

央行公告并称，“债券通”有利于巩固与提升香港国际金融中心地位，有利于稳步推动中国金融市场对外开放，有利于境外投资者拥有更多的投资渠道，有利于香港的长期繁荣稳定。”公告称。

公告并称，香港与内地债券市场监管机构将各自采取所有必要措施，确保双方以保障投资者利益为目的，在“债券通”下建立有效机制，及时应对出现的违法违规行为。香港与内地债券市场监管机构将签订监管合作备忘录，建立健全监管合作安排和联络协商机制，维护金融市场稳定和公平交易秩序。

公告指出，香港与内地基础设施机构应当按照稳妥有序、风险可控的原则，积极推进“债券通”的各项准备工作，在完成相关规则和系统建设、回应市场参与者实际需求、获得相关监管许可及其他所有必需的工作准备就绪后，正式启动“债券通”。

据路透本周稍早引述消息人士报导，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，宣布时间计划在香港主权回归中国20周年纪念日。

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