中国要英国议会停止对《中英联合声明》实施情况质询 英方不予采纳

路透伦敦9月2日（记者 Kylie MacLellan/Andrew Osborn） - 英国一名重量级议员称，英国议会拒绝中国提出的终止对《中英联合声明》实施情况进行质询的呼吁，并警告称香港政改计划可能违反1984年签署的《中英联合声明》。

根据《中英联合声明》，香港1997年回归中国，中央政府在香港贯彻实施'一国两制'、'港人治港'、高度自治。香港民主活动人士称，中央政府严格限制2017年香港行政长官候选人筛选，这意味着香港存在“假民主”的风险。

随着香港局势紧张，英国议会下院外委会7月就《中英联合声明》实施情况进行质询，引发中国方面不满，中国驻英国大使和全国人大外事委员会要求英国议会不要干预香港政制改革。

但英国议会下院外事委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）周二表示，英国议员们不会听从中国的呼吁。

“我们不会停止质询。我们昨天下午举行会议，决定继续质询，”奥塔威对路透说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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