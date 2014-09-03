中国要英国议会停止对《中英联合声明》实施情况质询 英方不予采纳

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kylie MacLellan/Andrew Osborn
路透伦敦9月2日 - 英国一名重量级议员称，英国议会拒绝中国提出的终止对《中英联合声明》实施情况进行质询的呼吁，并警告称香港政改计划可能违反1984年签署的《中英联合声明》。
根据《中英联合声明》，香港1997年回归中国，中央政府在香港贯彻实施'一国两制'、'港人治港'、高度自治。香港民主活动人士称，中央政府严格限制2017年香港行政长官候选人筛选，这意味着香港存在“假民主”的风险。
随着香港局势紧张，英国议会下院外委会7月就《中英联合声明》实施情况进行质询，引发中国方面不满，中国驻英国大使和全国人大外事委员会要求英国议会不要干预香港政制改革。
但英国议会下院外事委员会主席奥塔威（Richard Ottaway）周二表示，英国议员们不会听从中国的呼吁。
“我们不会停止质询。我们昨天下午举行会议，决定继续质询，”奥塔威对路透说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 (更新拆款和央行定存单发行细节及官员说法) 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到期续做。 一