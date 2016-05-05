焦点：香港重拳打击资本通过虚假贸易非法流出中国

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透香港5月5日 - 香港针对海关、航运和金融部门展开多头行动，重拳打击所谓的虚假贸易。数以十亿美元计的资本经由这条渠道非法流出中国。
香港金管局告诉路透，该局已经加大对银行贸易融资操作的审查力度。航运、物流和银行业高管则表示，海关官员增加了对跨境货运的抽查次数，并突击检查货仓，以确保货物的真实性。一家物流公司负责人称，香港边检的海关抽查次数增加了一倍。
鉴于事件敏感性，上述消息人士不愿公开姓名。
他们表示，审查趋严始于今年，反映出当局的担心。当局怀疑，去年中国股市暴跌后有数以十亿美元计资金经由香港非法流出。
“各种检查和调查反映出我们目前在金融领域见到的一大趋势，”金杜律师事务所的合伙人邬素岚(Urszula McCormack)称。该所2月时曾与香港银行公会联合撰写了一份报告，强调航运是虚假贸易生长的土壤之一。
“(香港)监管当局目前正在进行整治。”
自去年中国股市大跌和人民币意外贬值之后，民众急忙把资金转移到海外保值或进行投资，使中国当局愈发担忧资金外流问题。
分析师称，由于香港在地理位置上接近中国大陆，成为最受欢迎的路线。
虽然资本流动反映出的是合法生意，但分析师称中国和香港针对同一批货物公布的贸易数据存在缺口，表明进出口贸易被用来抽逃资金出境。
以去年12月为例。中国从香港进口与香港对国内出口数额的缺口飙升至19亿美元，创下纪录高位，许多分析师认为这是因贸易发票作假引起的。
根据汤森路透的计算，12月的数据表明，香港对国内出口的每10美元当中就有1美元可能是作假，以避开中国的资本管制。
到3月时，数据缺口仍相对较大，为14亿美元。
香港海关表示，正在与当地和中国当局协同调查贸易数据缺口的问题。香港海关称，“将继续对最近的洗钱趋势保持警惕”。
中国海关总署未对路透通过传真提出的问题做出回复。
**“阻止与探查”可疑交易**
两名银行业人士称，香港金管局自2015年底以来已加大现场抽查力度，并要求银行加强贸易融资监督。
“金管局在过去几年已经采取措施，要求银行采用更完善的系统和控制手段，以阻止和探查可疑交易，”金管局打击洗钱及金融罪行的部门主管麦敬伦(Stewart McGlynn)称。他指的是去年银行报告的可疑交易数量较2011年倍增至接近35,000笔。
中国于2月展开一项打击虚假贸易、逃税和走私的全国行动。中国媒体报导称，云南省调查了459起案件，涉及产品价值约为3,000万元人民币。
“最近海关检查的概率高了不少，有时候增加了50%，”深圳一家报关服务企业的主管表示。“最近很多人被逮到，也有不少人被罚了款。”
贸易行业消息人士称，从其他方面也能感受到当局此次行动的力度。
“自从出现资本外流问题以来，与中国海关(官员)打交道就很难了，”香港一家企业的物流主管说。
香港可疑交易情况图表：tmsnrt.rs/1Ody2Yp
中国大陆自香港进口，与香港向内地出口图表：bit.ly/206opW3
中国大陆向香港出口，与香港自内地进口图表：bit.ly/1Uu0Liq
(完)
(编译/审校 孙国玉/李春喜/徐文焰/杜明霞/高琦)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
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