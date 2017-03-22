焦点：中资企业A+H股溢价收窄 套利交易需警惕

资料图片：香港证交所楼外悬挂的港交所旗帜、中国国旗和香港特区旗（从左至右）。 REUTERS/Bobby Yip

中国收紧货币政策的迹象令大陆投资者感到担忧，他们因而买入香港上市中资企业的股票。中资企业在香港上市的股票价格要比其在上海和深圳上市的股票低得多。

大陆投资者将资金大量投向香港，也是为了对冲人民币进一步贬值的风险。香港上市股票以港元计价，而香港实施的是港元盯住美元的联系汇率制。

香港恒生国企指数.HSCE今年以来已上涨近13%。而同期纳斯达克指数.IXIC的涨幅略高于11%，标准普尔500指数涨幅仅为6%。

这股涨势已使恒生AH股溢价收窄至2014年12月以来最低水准，但投资者称仍有利可图。

安本资产管理公司投资经理姚鸿耀表示，中国投资者在2015年内地股灾损失惨重之后，仍然小心翼翼。

“我们发现参与A股的散户少了，机构投资者取而代之，他们着眼于香港，那儿的H股股价已经贴水一段时间了。”

**诱人的贴水**

中国投资客在严格的资本管制之下较难将资金移至海外，因此他们把储蓄投入A股，从而推升了A股股价及估值大幅高于H股。

但过去几年中，沪港通及深港通已经得到发展，成为中国人投资海外的一个渠道，但为了防止资本实际流出，投资者必须把资金汇回内地帐户。

H股诱人的折价令人很难抗拒。

利用内地与香港股市间互连互通机制之便，中国投资者1月及2月流入港股的资金达71.9亿美元，比外资投资于大陆股市的金额多约40%。

沪深300指数.CSI300今年以来仅上涨约4.2%。

**外资重返中国的门户**

去年底因美元走强而减少亚洲曝险的外国基金，在全球通货再膨胀及中国经济企稳的预期下，现正在回归，对港股起到推波助澜之功。

这令A股相对H股的溢价削减至14%，远低于一年前的35%左右。

中国买家的焦点主要放在中资银行的H股，看好派息收益相对较高。

另一方面，国际投资者对中资银行股持怀疑态度，担心坏账远超出银行业者所认可的规模。

例如，中国工商银行H股(1398.HK)股价过去三个月上涨了15%，该行目前的预期市盈率为5.8倍，上年同期为4.7倍。

备受关注的工商银行A股(601398.SS)的预期市盈率为6倍，仅有微幅变化。

“溢价已极度收窄。银行股是背后的主要推动力，”新加坡日兴资产管理高级投资组合经理Tan Eng Teck说道。“但其它板块仍存在溢价。”

总体而言，H股的预期市盈率为8.3倍，高于年初时的7.4倍。

沪市A股预期市盈率为12.9倍，2017年年初时为13.2倍；深市A股市盈率为23.6倍，稍早为24.5倍。

Tan表示，鉴于H股仍比A股便宜，投资者还是应该重点关注H股。

“最终，A股将下跌与H股看齐，所以你不会想买A股，”他说。

尽管H股看起来仍比较诱人，但近期大涨过后，外资开始考虑套利窗口何时会彻底关闭。

BNP Paribas Investment Partners的亚太股票业务主管Arthur Kwong称，当套利窗口关闭时，一些中国内地股票就会开始具有吸引力。

“当它关闭时，我们就会到只在中国一地上市的股票中淘宝，”Kwong表示。“在深圳，有不少基本面非常好的中型企业未到香港上市。这就要看选股能力。”

Tan警告，虽然多数分析师认为H股涨势还未完结，但对人民币看空预期的可能逆转，构成一风险因素。

他说，如果中国投资者认为人民币汇率已经触底，“他们了结H股获利并回归A股的可能性就会上升”。(完)