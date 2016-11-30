鑫网易商与中国移动及中银投资组建合营搭建积分系统平台

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月30日 - 中国跨境电子交易平台营运商--鑫网易商(1039.HK)周三称，联同中国移动（香港）以及中银集团投资组建合营公司，以搭建积分系统及营运平台。
据公告，合营公司将由鑫网易商非全资附属公司Pointsea Holdings占50%权益，另外一半权益由中移动香港、中银投资及其他投资者持有。该名其他投资者为一家著名航空企业，惟有待确定。
合营公司于完成初始认购时的缴足股本将为1元人民币，此外，根据额外认购协议，Pointsea、中移动香港以及中银投资有条件同意分别认购合营公司额外股份，认购价分别约9,999万元、3,333万元及3,333万元，其他投资者日后可以新订约方身份加入注资约3,333万元。
合营公司主要业务为包括为线上及线下商品产品销售建立一个“Point-Connect”联盟积分系统及营运平台，以及合营公司董事会可能不时决定的其他业务。
Pointsea为一家由鑫网易商、建银国际（控股）以及银联商务旗下好易联支付网络（香港）间接及直接持股的公司。
鑫网易商周三盘初一度触及1.88港元约16个月高位，香港时间10:06，升1.72%，报1.77港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。