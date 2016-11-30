鑫网易商与中国移动及中银投资组建合营搭建积分系统平台

路透香港11月30日 - 中国跨境电子交易平台营运商--鑫网易商(1039.HK)周三称，联同中国移动（香港）以及中银集团投资组建合营公司，以搭建积分系统及营运平台。

据公告，合营公司将由鑫网易商非全资附属公司Pointsea Holdings占50%权益，另外一半权益由中移动香港、中银投资及其他投资者持有。该名其他投资者为一家著名航空企业，惟有待确定。

合营公司于完成初始认购时的缴足股本将为1元人民币，此外，根据额外认购协议，Pointsea、中移动香港以及中银投资有条件同意分别认购合营公司额外股份，认购价分别约9,999万元、3,333万元及3,333万元，其他投资者日后可以新订约方身份加入注资约3,333万元。

合营公司主要业务为包括为线上及线下商品产品销售建立一个“Point-Connect”联盟积分系统及营运平台，以及合营公司董事会可能不时决定的其他业务。

Pointsea为一家由鑫网易商、建银国际（控股）以及银联商务旗下好易联支付网络（香港）间接及直接持股的公司。

鑫网易商周三盘初一度触及1.88港元约16个月高位，香港时间10:06，升1.72%，报1.77港元。（完）

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