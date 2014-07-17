中国及香港分列企业全球市场扩张选择第三、四位--调查

奥迪执行长称中国豪华车市场未来10年将成长50%
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港7月16日 - 英国电讯公司(BT.L)周三发布调查报告显示，中国及香港在企业选择全球扩张市场中，分别排行第三及四位，仅次于美国及英国。
报告指出，潜在客户群、居民收入水平及IT业的劳动力资源是企业选择在中国扩张的因素；而香港的税制及管治，以及居民的富裕程度及可支配收入、潜在客户群则是吸引他们的原因。此外，中港之间的特殊关系也成为投资者考虑的因素。
报告还分析阻碍公司进军世界市场的原因，包括缺乏技术支持、内部的人事问题、政府政策限制、及竞争对手。
英国电讯中东及亚非地区董事长凯文.泰勒(Kevin Taylor) 在报告会上称，“这些国家或地区被看好不仅因为它们的经济增长潜力，也因为公司的企业文化可以同数码基建及监管很好地结合。”
此报告共调查全球13个地区共1,150位商务决策人，包括公司在国际市场的发展，及发展中的阻碍因素。75%的公司将主要考虑海外市场的潜在增长机会，硬件设施、IT劳动力及通讯设施也是重要因素。
英国电讯还指出，91%的公司将那些“数字优先”（Digital-first）的国家和地区作为全球业务推广的首选，意指看好高速网络覆盖全国的经济体。
英国电讯主要业务包括英国本土长途业务以及国际电信服务、互联网服务，以及帮助其它企业扩展海外业务，提供通讯技术和服务支持。（完）
(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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