中国将于下周四在香港发行120亿元国债 其中90亿CMU招标

中国国务院将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益--改革方案
路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透香港11月14日 - 香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。
其中，公开招标发行的包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元；另外则通过配售银行和香港交易所平台向，香港居民发行30亿元2年期人民币国债。每半年付息一次。
上半年时中国国务院批准，财政部今年在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。（完）
(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
路透香港4月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，终身禁止中银香港一名前雇员重投业界，因盗窃罪成。