去年中国内地人到香港置业回升 占成交比率创四年新高--美联物业

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周四发表的数据显示，去年内地人来港置业的情况回升，占一手住宅买家登记宗数比率回升至13.8%，按年增4.1个百分点，因人民币贬值及内地压抑楼市；但与2011年的高位相比，则低16.4个百分点。
据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处数据资料显示，一手住宅个人买家登记中，按已知买家姓名作分析，2016年内地买家（以买家姓名拼音辨别）购买本港一手物业所占的注册宗数比率约13.8%（2015年为约9.7%），创自2012年买家印花税（BSD）推出后的四年新高。
至于二手市场方面，二手住宅个人买家登记中，内地买家购入本港二手住宅所占的宗数比率亦由2015年约4.5%升至去年约6.2%，创四年高位但较2011年高位约8.8%则低约2.6个百分点。
美联物业首席分析师刘嘉辉指出，内地买家占本港一手的比率明显高于二手，主要是因为业主难以提供折扣优惠予买家，新盘相对吸引，令内地买家购买力投向一手。
政府2012年10月宣布开征买家印花税，非香港永久性居民在购买住宅物业时，须按物业交易的代价款额或物业市值(以较高者为准)，缴交15%的买家印花税，藉此压抑非外地人的投资需求。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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