去年中国内地人到香港置业回升 占成交比率创四年新高--美联物业

路透香港3月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周四发表的数据显示，去年内地人来港置业的情况回升，占一手住宅买家登记宗数比率回升至13.8%，按年增4.1个百分点，因人民币贬值及内地压抑楼市；但与2011年的高位相比，则低16.4个百分点。

据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处数据资料显示，一手住宅个人买家登记中，按已知买家姓名作分析，2016年内地买家（以买家姓名拼音辨别）购买本港一手物业所占的注册宗数比率约13.8%（2015年为约9.7%），创自2012年买家印花税（BSD）推出后的四年新高。

至于二手市场方面，二手住宅个人买家登记中，内地买家购入本港二手住宅所占的宗数比率亦由2015年约4.5%升至去年约6.2%，创四年高位但较2011年高位约8.8%则低约2.6个百分点。

美联物业首席分析师刘嘉辉指出，内地买家占本港一手的比率明显高于二手，主要是因为业主难以提供折扣优惠予买家，新盘相对吸引，令内地买家购买力投向一手。

政府2012年10月宣布开征买家印花税，非香港永久性居民在购买住宅物业时，须按物业交易的代价款额或物业市值(以较高者为准)，缴交15%的买家印花税，藉此压抑非外地人的投资需求。（完）