调查：中港韩股市涨势料持续至2015年

路透班加罗尔9月25日 - 路透调查显示，未来一年中国和东亚其他地区的股市将会上涨，因为与欧洲和美国相比，股价仍然相对便宜。不过美国升息的步伐可能抑制涨势。

该地区许多市场的表现逊于今年全球的牛市，因市场担忧中国增长放缓。不过外界普遍预计未来数月中国将采取更多刺激政策支持增长。

调查显示，到今年年底，沪综指.SSEC预计从周三收盘的2343.57上涨超过3%，至2,425点，2015年再上涨7%。

今年沪综指已经上涨约10%，其中多数涨幅在最近数月录得，因为投资者押注当局会进一步宽松政策。

不过外界仍普遍担忧房地产下滑，并且经济增长没有明显的推动因素。但对许多投资者而言，在经历去年和今年上半年的大跌之后，股价看起来相对便宜。

“我们将看到一些资金由发达市场回流，到其他市场寻找机会，”KGI Asia的主管 Ben Kwong表示。

汤森路透I/B/E/S的计算显示，中国当前的股价甚至低于未来12个月的预估市盈率，这暗示有进一步上涨的空间。

最新的路透调查还反映出，香港股市恒生指数.HSI料在今年余下时间里取得非常强劲的表现。

预计恒指年底前有望飙升到25,750点，这将远高于周三收盘价23,921.61点，升幅接近8%，从而超过大多数其他股市。预计恒指在2015年底时还能进一步攀升到28,000点。

韩国股市.KS11预计从现在到年底将上涨近5%，从而触及三年高位。年内迄今，韩股已经录得1.2%的温和涨幅。

韩国股市明年料将进一步录得6%的涨幅，达到2,275点。

不过，分析师对于美联储下一步的政策举动表现出谨慎，预计资产购买刺激计划将于10月终结，之后资金有可能流出亚洲地区，投向美股和美债。(完)

(编译 李春喜/高琦 审校 /艾茂林/张若琪)

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