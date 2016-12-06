仲量联行预计深港通将续带动内地金融企业对中环写字楼需求

路透香港12月6日 - 国际物业顾问--仲量联行周二预期，随着＂深港通＂的开通将进一步带动内地金融企业对中环写字楼的需求，加上区内空置率低企，相信将令中环于2017年成为唯一会录得租金增长的商业区。

仲量联行今天发表的《2016年度香港物业市场回顾报告》指，核心商业区与非核心区的写字楼租金差距已扩大至五年新高，中环甲级写字楼平均租金已较非核心商业区高出3.3倍，令租户迁往非核心商业区的步伐加快。随着内地对保险需求增加，保险业于中环以外的地区积极扩张。

中环甲级写字楼的需求主要来自内地金融企业的扩充及新成立办公室的需要，占2016年新租出楼面的44%，较2015年录得的35%为多。此外，来自共用工作空间(co-working space)营运者的租赁需求也有增加。此趋势吸引数家发展商保留部分楼面作共用工作空间用途。

受内地企业的租赁需求持续带动，2016年首11个月中环写字楼租金上升9.2%至每平方尺111.9港元，距离2008年环球金融风暴前的高峰期所录得只低4%。相反，面对新供应持续增加的压力，尖沙咀及九龙东租金于2016年头11个月分别回落0.5%及1.5%。

该行预期，中环写字楼租金于2017年将上扬0-5%，其他商业区租金料将下调，由于空置楼面大多集中九龙东，该区租金跌幅料最大。（完）